Tre døde i opptøyer på Salomonøyene

Det er de første rapporterte dødsfallene etter dager med demonstrasjoner og opptøyer.

De utbrente kroppene ble funnet i en butikk i bydelen Chinatown i hovedstaden. En sikkerhetsvakt opplyser til nyhetsbyrået AFP at han fant dem i to utbrente rom sent fredag.

Den lille øynasjonen i Stillehavet er svært preget av voldelige demonstrasjoner mot statsminister Manasseh Sogavares regjering.

Både Australia og Papa Ny-Guinea har sendt fredsbevarende styrker til landet i et forsøk på å roe ned situasjonen.