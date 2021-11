Det kan høres merkelig ut. Men mange studier de siste årene har vist at pusten og hjerterytmen hos to eller flere personer kan synkroniseres når de er i nærheten av hverandre.

En studie viste for eksempel at hjerterytmen til deltagerne i et kor steg og sank i takt.

En annen undersøkelse viste at når to personer med tillit til hverandre arbeider sammen, begynner hjertene deres å slå i takt.

I 2019 publiserte tidsskriftet Frontiers in Physiology enda en studie, som viste at hjerterytmen synkroniseres når vi sover sammen.

Og nå har altså forskere fra University of Illinois funnet ut at hjertene til eldre ektefeller påvirker hverandre når de er fysisk nær hverandre.

Gikk med pulsmåler i to uker

Forsker Brian G. Ogolsky og kollegaene hans rekrutterte 10 ektepar i alderen mellom 64 og 88 år. De hadde vært sammen i mellom 14 og 65 år.

Forskerne utstyrte deltagerne med pulsmåler og en sensor som registrerte hvor nær de var hverandre. Parene gikk med utstyret hver dag i to uker, og avla også daglig rapport om hvordan de hadde det.

Slik kunne forskerne bruke dataene til å lete etter mønster i hjerterytmer og avstand.

Fulgte hverandre

Resultatene viste at ektefellene påvirket hverandre når de var i nærheten av hverandre. Men måten rytmen forandret og synkroniserte seg på var ulik fra dag til dag.

På et tidspunkt kunne mannens hjerterytme tilpasse seg konas, på neste tidspunkt kunne det være omvendt. Og rytmen var ikke den samme hver gang de var i nærheten av hverandre.

Ogolsky og kollegaene tror mønstrene skapes ut ifra hva slags kontakt det er mellom ektefellene når de er nær hverandre. En diskusjon påvirker trolig på en annen måte enn koselig prat.

Nærhet var viktig

Forskerne beskriver mønstrene som en unik pardans.

Når partnerne er nær hverandre, antyder hjerterytme-mønstrene deres et meningsfullt samspill, skriver de.

I denne undersøkelsen konkluderer forskerne med at fysisk nærhet var avgjørende for å forstå synkroniseringen av hjerterytme hos parene.

Men det finnes også studier som antyder at dette ikke alltid er nødvendig for at hjerter skal begynne å oppføre seg likt.

En undersøkelse fra 2021 viste for eksempel at mennesker som hørte den samme fortellingen fikk lignende hjerterytme igjennom handlingen, selv om de ikke hørte historien på samme tidspunkt.

Trolig er det mye forskning som gjenstår før vi forstår dette fenomenet fullt ut.

