Romfartssjef vil ha Europas første astronaut på månen innen 2030

Josef Aschbacher har tro på at kontinentet kan oppnå målet, og forventer at månen blir et viktig sted for menneskene framover.

Det finnes imidlertid ingen konkrete planer for en europeisk måneferd. Aschbacher sier imidlertid at man forhandler med amerikanske Nasa, som planlegger å sende astronauter til månen innen 2025.

USA er til dags dato det eneste landet som har sendt astronauter til månen. Tolv amerikanere beveget seg på vår nærmeste nabo mellom 1969 og 1972.