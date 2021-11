Avgjørende rettsmøte mot aktivisten Kavala i Tyrkia

Kavala (64) er tiltalt for å ha finansiert anti-regjeringsprotester i 2013 og for å ha spilt en rolle under kuppforsøket i 2016.

Blir han dømt, risikerer han livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Filantropen benekter alle anklagene, men har tidligere sagt at han ikke har håp om å få en rettferdig rettssak. Derfor vil han trolig ikke selv møte opp med advokaten sin til høringen.

Fredag blir den første høringen siden president Recep Tayyip Erdogan truet med å utvise ti vestlige ambassadører som ba om hans løslatelse.

Ambassadørene fra Norge og ni andre land krevde i oktober at han løslates. En diplomatisk krise rundt dette ble avverget etter at ambassadene senere understreket at de ville respektere landets indre anliggender.

Kavala blitt fremstilt som et symbol på Erdogans økende intoleranse overfor kritikere. Internasjonale observatører og menneskerettsaktivister har gjentatte ganger bedt om at Tyrkia løslater Kavala og den kurdiske politikeren Selahattin Demirtas.

Kavalas sak kan få Europarådets menneskerettighetsgren til å starte sine første disiplinære høringer mot Tyrkia på et firedagers møte som avsluttes 2. desember. Det er en prosedyre som kun har blitt brukt én gang tidligere.

De har kommet med en siste advarsel til Tyrkia om å etterkomme en kjennelse fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fra 2019 om å løslate Kavala i påvente av rettssaken.