Sykehus raste sammen etter eksplosjon i Somalias hovedstad

Minst 15 personer skal være fraktet til sykehus, ifølge en ambulansetjeneste i byen.

Eksplosjonen skjedde midt i byen og var så kraftig at deler av en skole og et sykehus kollapset.

Ekstremistgruppa Al-Shabab sier i en uttalelse på sin radiokanal at de tar ansvar for eksplosjonen, og at målet deres var vestlige sikkerhetsfolk i byen, som fikk beskyttelse fra fredsbevarende styrker fra Den afrikanske union (AU).

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent.

Al-Shabab har i årevis kjempet mot Somalias regjering for å forsøke å overta makten i regjeringen og innføre islamistisk lovgivning i Somalia.