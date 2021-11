Steile fronter før Sveits stemmer over koronasertifikat

Økende sinne over restriksjoner og vaksinepress er kjent fra hele Europa, der myndighetene forsøker å få kontroll over koronapandemien. Men sveitsere liker å tenke at de har en kultur for kompromisser. De hyppige folkeavstemningene om alt fra innvandring til skatt og foreldrepermisjon pleier å foregå i siviliserte former. Tonen i debatten er sjelden så hard som den er nå, i forkant av søndagens folkeavstemning om foreslåtte koronatiltak.

Politiet har trappet opp sikkerheten rundt politikerne, inkludert helseminister Alain Berset. De overlesses med fornærmelser og i noen tilfeller også drapstrusler.

Det føderale politiet opplyser at antall trusler har økt siden begynnelsen av pandemien.

Ringer for frihet

Det har blitt satt opp gjerder rundt regjeringsbygg og nasjonalforsamlingen i Bern for å beskytte dem mot demonstrerende vaksinemotstandere. Slike markeringer skjer stadig hyppigere. I spissen står gjerne såkalte «Freiheitsrychler» – «Frihetsringere». De har på seg hvite skjorter med edelweissbroderier og bærer enorme kubjeller festet til åk over skuldrene.

Etter dem følger en mangslungen forsamling, men det er en overvekt av unge menn med politiske synspunkter til høyre, ifølge sosiologer.

Noen demonstrasjoner har endt i gateslag med politiet, som har brukt gummikuler og tåregass for å håndtere menneskemengden.

Uvanlig stemning

– Omfanget av dette savner sidestykke, mener professor i statsvitenskap Pascal Sciarini ved universitetet i Genève.

Han påpeker at tradisjonen for direkte demokrati i Sveits gir folk mulighet til å si sin mening, slik at det legger en demper på mer ekstreme og voldelige former for protest.

– Når vi ser det som skjer i gatene, er det klart at dette er i ferd med å endre seg. Sveits har blitt et land som alle andre. Det er ikke lenger et land av konsensus, slik vi liker å tro, mener Sciarini.

Observatører frykter nå at søndagens folkeavstemning vil øke spenningen, og at vaksinemotstandere kan ty til vold dersom de ikke vinner fram.

Det er andre gang på et halvår at sveitserne blir bedt om å stemme over myndighetenes koronatiltak. I juni sa 60 prosent ja til nasjonale tiltak.

– Apartheid

Motstanderne har krevd folkeavstemning om ytterligere innstramminger, som altså gir et juridisk rammeverk for å ta i bruk koronasertifikat som viser om en person er vaksinert eller har gjennomgått covid-sykdom. Sertifikatene har alt vært i bruk siden september og gir folk mulighet til å gå på restaurant eller andre innendørsaktiviteter.

Apartheid, kaller kritikerne ordningen.

– Det er diskriminerende, mener Agnes Aedo, talsperson for gruppen «Grunnlovens venner».

Men de siste folkeavstemningene tyder på at rundt to tredeler av de sveitsiske velgerne støtter tiltakene.

Alle de politiske partiene stiller seg bak, med unntak av det populistiske høyrepartiet Sveitsisk folkeparti (SVP). SVP er det største partiet i Sveits. Flere SVP-politikere, inkludert finansminister Ueli Maurer, har blitt avbildet kledd som «Frihetsringer».

Sciarini mener partiet forsøker å score politiske poeng på å støtte den økende oppstanden.

– SVP blåser liv i glørne, hevder han.