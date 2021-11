Ny regjering tatt i ed i Haiti

Landet sliter med vold, kidnappinger og drivstoffmangel, og skylda gis til innflytelsesrike gjenger som har blokkert flere terminaler for drivstoffdistribusjon.

– Dere aksepterte dette under vanskelige omstendigheter, sa Henry til sin nye regjering.

Han har utnevnt ni statsråder, blant annet med ansvar for utenrikssaker, økonomien, rettsvesenet, utdanning og helse. Blant dem som erstattes, er utenriksminister Claude Joseph, som en liten stund var fungerende statsminister etter at attentatet mot Moïse.

Moïse ble skutt og drept i sitt eget hjem og kona ble alvorlig såret i et attentat natt til 7. juli. Mer enn 40 personer er blitt pågrepet for drapet hittil, deriblant 18 colombianske ekssoldater og flere haitiske politifolk.

Henry advarer om at det er vanskelige avgjørelser i vente, gitt en komplekse situasjonen i landet, og lover at regjeringen gjør alt de kan for å ivareta sikkerheten i landet med ressursene de har tilgjengelig.