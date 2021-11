Flere koronautbrudd på danske sykehus

Det er registrert 19 utbrudd i sykehus på samme uke, skriver Berlingske, som viser til tall som folkehelseetaten Statens Serum Institut (SSI) har utarbeidet til den siste nasjonale risikovurderingen.

Leder Morten Freil i Danske Patienter sier til avisa at helsemyndighetene må skjerpe tiltakene for å forhindre at smitten kommer inn i landets sykehus.

Det var på hjerteavdelingen til Odense Universitetshospital i Svendborg at utbruddet med 50 registrerte tilfeller fant sted. Det skjedde i perioden mellom 8. og 18. november.

Spredte seg før testsvaret kom

Smitten skal ha startet med en alvorlig syk pasient, som ble koronatestet. Det positive svaret kom etter et døgn, og da var allerede en større smitteklynge i gang.

Både innlagte og ansatte på sykehuset ble smittet, men ikke kun direkte av pasienten. Smitten spredte seg fort både fra ansatt til ansatt og fra ansatt til pasienter. I tillegg ble en smittet pasient, som det ikke var konstatert smitte hos, sendt til avdelingen i Odense.

Her ble viruset spredt videre til et større antall pasienter og ansatte.

– Det er åpenbart en vekker med tanke på at koronaen fortsatt finnes blant oss, sier Mette Worsøe, som er overlege på medisinsk avdeling og akuttmottaket i Svendborg.

Utbruddet førte blant annet til at hjerteavdelingen i Svendborg ikke kunne ta imot pasienter på en uke.

Ønsker nye tiltak

Smitten har økt i alle Danmarks regioner den siste tida, og onsdag sa den danske regjeringen at den vil innføre flere tiltak, blant annet koronapass, munnbindkrav og kortere gyldighet for negativ koronatest.

Grensen for antall deltakere på innendørs- og utendørsarrangementer med koronapass kan også bli halvert. Grensen ligger per nå på 200 innendørs og 2.000 utendørs.

Tiltakene følger helsemyndighetens anbefaling, og torsdag vil regjeringen søke støtte i Folketingets epidemiutvalg til å innføre restriksjonene.