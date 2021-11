Minst 27 mennesker mistet livet: – Vil ikke la Den engelske kanal bli en kirkegård

Ulykken er den dødeligste som har rammet den travle migrantruten mellom Frankrike og Storbritannia siden den ble tatt i bruk i stor skala i 2018, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Frankrikes president Emmanuel Macron opplyste onsdag kveld at dødstallet hadde steget til 31, men senere ble tallet nedjustert til 27 av innenriksdepartementet.

Blant ofrene er fem kvinner og ei ung jente. To overlevende er funnet, mens minst én person skal være savnet. Ofrenes nasjonalitet er foreløpig ikke kjent.

Macron lover å finne dem som er ansvarlige for tragedien og sa at han ikke vil tillate at Den engelske kanal blir en «kirkegård».

– Det er Europas dypeste verdier – humanisme, respekt for enkeltmenneskets verdighet – som er i sorg, sa Macron.

Fisker slo alarm

Det siste året har stadig flere mennesker på flukt fra konflikt eller fattigdom lagt ut på reisen fra Nord-Frankrike over kanalen i små, skrøpelige fartøy. De håper å få asyl eller bedre levekår i Storbritannia.

Tall fra det britiske nyhetsbyrået PA viser at 25.700 mennesker har krysset kanalen i små båter hittil i år, tre ganger så mange som i hele 2020.

Frankrikes innenriksdepartement opplyste onsdag ettermiddag at patruljefartøy hadde funnet døde og bevisstløse mennesker i vannet etter at en fisker slo alarm.

Johnson forferdet

Ofrene dro ut fra Dunkerque øst for Calais i båt på vei til England, og dødstallet steg gradvis etter de første meldingene om forliset.

– Jeg er sjokkert, forferdet og dypt bedrøvet over tapet av menneskeliv til sjøs, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson etter å ha ledet et krisemøte i sitt eget regjeringsapparat om forliset.

Enige om tettere samarbeid

Macron ba onsdag om et hastemøte for europeiske ministre som står overfor migrasjonsutfordringen, og Johnson tok til orde for tettere samarbeid med Frankrike mot kriminelle menneskesmuglere.

Etter en telefonsamtale mellom de to lederne er landene enige om å gjøre mer.

– Begge lederne var enige om at det tragiske tapet av menneskeliv i dag er en påminnelse om at det er helt nødvendig å holde alle muligheter åpne for å stanse disse livsfarlige overfartene og bryte opp forretningsmodellen til de kriminelle gjengene som står bak dem, sa en talsmann for den britiske regjeringen.

Fire pågrepet

Fransk påtalemyndighet har åpnet etterforskning av uaktsomt drap etter tragedien. Innenriksminister Gérald Darmanin opplyste onsdag kveld at fire personer pågrepet, mistenkt for å være menneskesmuglere med direkte tilknytning til forliset.

– Den kriminelle naturen til smuglerne som organiserer disse overfartene, kan ikke fordømmes nok, tvitrer Dramanin, som tar til orde for en «sterk internasjonal reaksjon».

– Denne katastrofen i Kanalen er en tragedie, tvitrer Frankrikes statsminister Jean Castex.

Tre helikoptre og tre båter deltok i søket etter ofre, ifølge franske myndigheter.

– Mine tanker er hos de mange savnede og skadde, ofre for kriminelle smuglere som utnytter deres fortvilelse, sier Castex, som skal holde et krisemøte med flere ministre torsdag morgen.

Krangler

Ulykken skjer mens Storbritannia og Frankrike er uenige om hvordan de skal håndtere strømmen av migranter og flyktninger. Britene har bedt Frankrike innføre strengere tiltak for å hindre at de legger ut på reisen.

Ifølge franske myndigheter er 7.800 mennesker reddet i Den engelske kanal i år. Tallet på mennesker som forsøker å ta seg til England, er doblet bare siden august.

Før onsdagens tragedie var sju mennesker bekreftet eller fryktet omkommet i ulike hendelser hittil i år.