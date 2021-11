Sveriges nye statsminister Magdalena Andersson har fått en knallhard start. Bare timer etter at hun ble godkjent av Riksdagen, ble budsjettet hennes nedstemt.

I stedet godkjente Riksdagen budsjettforslaget fra opposisjospartiene Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) og Sverigedemokraterna (SD).

Nå er det klart at Socialdemokraternas koalisjonspartner Miljöpartiet (MP) forlater mindretallsregjeringen.

– Ikke vår oppgave

På et pressetreff forklarer MPs talspersoner Märta Stenevi og Per Bolund hvorfor de forlater regjeringen.

Sveriges finansminister Magdalena Andersson i Riksdagen etter at hun ble godkjent som ny statsminister i Sverige med knappest mulig margin onsdag. Foto: Erik Simander / TT / AP / NTB

– Selv om vi har møtt Centerpartiets krav, har de valgt å slippe fram et budsjett fremforhandlet av SD, som skiller på folk og folk, slakter miljøbudsjettet og øker utslippene, sier Stenevi.

– Det er ikke MPs oppgave å regjere på et SD-forhandlet budsjett. Vi har et enstemmig partistyre bak oss om at vi ikke kan sitte i en regjering på et budsjett som SD har forhandlet fram, sier hun.

Knapp margin

Sosialdemokratiske Anderssons budsjettforslag ble nedstemt med 154 mot 143 stemmer. Tidligere onsdag ble Andersson godkjent som Sveriges 34. statsminister med knappest mulig margin.

Bakgrunnen er at Vänsterpartiet tirsdag gikk med på å gi passiv støtte til Andersson i bytte mot at minstepensjonen ble økt med 1.000 kroner i måneden. Centerpartiets leder Annie Lööf mente da at Vänsterpartiet har fått for mye innflytelse og vil derfor ikke støtte regjeringens statsbudsjett.

MP sier de er mest kritiske til at opposisjonens budsjett innebærer en reduksjon i bensinavgiftene.