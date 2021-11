54-åringen ble godkjent med støtte fra regjeringspartiene Socialdemokraterna og Miljöpartiet, mens Centerpartiet og Vänsterpartiet avsto fra å stemme. Den partiløse Amineh Kakabaveh stemte også ja til Andersson som statsminister, som sørget for at hun ble valgt.

– Jeg er veldig spent, sa Andersson i en pressekonferanse fra riksdagen etter avstemmingen.

Nye utfordringer

Allerede onsdag ettermiddag kommer den første store utfordringen for den nybakte statsministeren. Da er det ventet at budsjettforslaget fra Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) og Sverigedemokraterna (SD) får størst støtte i riksdagen.

Det innebærer at Andersson kan måtte styre landet med et borgerlig budsjett. Men Andersson sier at det ikke påvirker mulighetene hennes som statsminister.

– Nå ser det ut som at høyrepartiene kommer til å få gjennom visse justeringer, det handler om knapt 10 milliarder kroner, av et budsjett på 174 milliarder. Etter mitt syn er helheten for det meste vår politikk, som jeg kan styre landet på, sier Andersson.

Samtidig er hun klar på at folk vil merke endringene. Blant annet blir det ingen familieuke, færre nye boliger og flere arbeidsløse, ifølger Andersson.

Budsjettstøtten brast

Vänsterpartiet gikk med på å gi passiv støtte til Andersson etter en avtale tirsdag kveld, der de fikk økt minstepensjonen med 1.000 kroner hver måned.

Det kommer til å føre til umiddelbare vanskeligheter i Riksdagen. Centerpartiets leder Annie Lööf varslet onsdag morgen at de ikke vil støtte regjeringens statsbudsjett, fordi Vänsterpartiet har fått for mye innflytelse.

Kampsaker

Magdalena Anderssons fremste prioriteringer som statsminister vil være å hanskes med problemer rundt segregering, klimaendringer og i velferden.

– Sverige er et fantastisk land. Det finnes så mye vi kan være stolte over, men det er også tydelig at vi står overfor flere alvorlige problemer, sier hun.

Andersson ble valgt som Socialdemokraternas partileder i begynnelsen av november. De siste sju årene har hun vært Sveriges finansminister, og vært en av de nærmeste samarbeidspartnerne til Stefan Löfven