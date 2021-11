USA vil fjerne Farc fra terrorlista

Det opplyser kilder i Kongressen til nyhetsbyråene AFP og AP, mens talsperson Ned Price i det amerikanske utenriksdepartementet bekrefter at det vil komme noe som har å gjøre med Farc, uten å si hva.

Etter fredsavtalen med landets myndigheter i 2016 er Farc, som kjempet mot regjeringen i seks tiår, blitt oppløst og omgjort til politisk parti – det venstreorienterte Comunes.

Beslutningen kommer på dagen fem år etter at avtalen ble undertegnet. Price omtaler avtalen som et «vendepunkt». Norge var sammen med Cuba tilrettelegger for fredsavtalen.

Avtalen tok Colombia inn på en «vei til rettferdig og varig fred», ifølge Price.

– Vi fortsetter å være helt forpliktet til å jobbe med våre colombianske partnere for implementeringen av fredsavtalen, sier han.

USA førte Farc opp på lista over terrororganisasjoner i 1997. Etter avtalen i 2016 har dette fortsatt å henge over medlemmene, også dem som nå har gått inn i politikken.