Litauen utstasjonerer mer enn 1.000 soldater på grensa mot Hviterussland

– Dette er selvfølgelig ingen maksgrense, og om situasjonen krever det og vi bes om å hjelpe, vil vi gjøre det, sa forsvarssjef Valdemaras Supsys i Vilnius tirsdag ifølge nyhetsbyrået BNS.

Totalt har rundt 9.000 soldater fra landet, som grenser til både Polen og Hviterussland og er medlem i både EU og Nato, blitt utstasjonert siden midten av juni, ifølge Supsys.

Migranter og flyktninger fra krigsherjede land i Midtøsten er strandet på grensa mellom Hviterussland og EU-landet Polen. Polen og EU anklager Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å orkestrere krisen.

Det litauiske forsvaret kjøper også rundt 290 brukte ATV-er fra Nederland for å bruke i arbeidet med å overvåke grensa mot Hviterussland. De skal være klare for bruk før jul. Litauen erklærte unntakstilstand ved grensa for et par uker siden, og forsvaret fikk utvidede fullmakter.