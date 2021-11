Hviterusslands eldste avis forbys

Regimet til president Aleksandr Lukasjenko har slått knallhardt ned på pressen i landet.

Nasja Niva ble forbudt og stemplet som ekstremistisk av en domstol i hovedstaden Minsk, på forespørsel fra landets informasjonsdepartement.

Kjennelsen medfører at alle som publiserer eller deler materiale fra Nasja Niva, kan idømmes fengselsstraffer på opptil sju år.

Avisas nettside ble blokkert allerede i juli, samtidig som sjefredaktøren og en journalist ble pågrepet. De to sitter fortsatt fengslet.

Mange journalister i fengsel

Til sammen sitter 29 hviterussiske journalister fengslet, enten i påvente av rettssak eller mens de soner dommer. De fleste av Nasja Nivas journalister har forlatt landet og fortsett å drive nettavisa under et annet domene for å omgå blokkeringen.

– Myndighetene fortsetter å ødelegge Hviterusslands uavhengige medier og kaller alle for ekstremister, sa Andrei Bastunets, som leder organisasjonen for landets journalister.

– Situasjonen i Hviterussland er verre enn i Cuba og Iran og nærmer seg nordkoreanske nivåer, la han til.

Han påpeker videre at Nasja Niva blant annet trekkes fram som en del av nasjonens kulturarv i flere lærebøker i skolen og at det er uklart hvordan dette skal håndteres etter forbudet.

Store demonstrasjoner

Avisa dekket de omfattende demonstrasjonene i landet mot Lukasjenkos-regjering i fjor, etter at presidenten ble valgt for en sjette periode, i et valg som av Vesten har blitt stemplet som illegitimt. Ifølge de hviterussiske valgmyndighetene fikk Lukasjenko 80 prosent av stemmene.

De hviterussiske myndighetene slo knallhardt ned på demonstrasjonene. Mer enn 35.000 ble pågrepet, og tusenvis ble banket opp av politiet. Denne måneden har spenningen vært høy langs landets grense mot Polen, der det har strømmet til store mengder migranter.

EU anklager Lukasjenko-regjeringen for å med vilje orkestrere migrantstrømmen og kaller det et «hybridangrep» som hevn på EUs sanksjoner mot Hviterussland for behandlingen av fredelige demonstranter.