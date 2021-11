Magdalena Andersson rykker nærmere statsministerposten i Sverige

Onsdag klokka 9 skal Riksdagen stemme for eller imot en mindretallsregjering ledet av Socialdemokraterna. Vänsterpartiet truet senest mandag med å stemme mot Andersson, som dermed ikke ville ha nok støtte til å bli godkjent.

Men etter nesten to dager med resultatløse forhandlinger for å få Vänsterpartiet til å godta henne som statsminister, kom Andersson tirsdag kveld omsider i mål.

Dermed ligger Socialdemokraternas ferske partileder an til å bli godkjent med knappest mulig margin – én stemme – og Andersson ville tirsdag kveld ikke ta seieren på forskudd.

Økt pensjon

Striden med Vänstern har først og fremst stått om pensjon, og partiet har særlig krevd økning i minstepensjonen.

Etter at Andersson og Vänsterns leder Nooshi Dadgostar møttes i finansdepartementet tirsdag kveld, kunne de presentere en avtale som også regjeringspartner Miljöpartiet er med på.

Den innebærer at Vänstern vil slippe fram Andersson under statsminister-avstemningen, bekrefter Dadgostar.

Avtalen betyr dessuten at de tre partiene neste vår vil foreslå at pensjonistene som får minst i dag, får økte utbetalinger.

– Det kommer til å innebære at omkring 700.000 pensjonister får opptil 1.000 kroner mer i lommeboken hver måned, står det på partienes nettsider.

Harde budsjettforhandlinger

I motsetning til i Norge er det i Sverige et direkte innsettingsvedtak for nye regjeringer, som må skje i Riksdagen.

Andersson trenger imidlertid ikke å ha flertallet med seg – hun må bare sørge for at ikke flertallet stemmer nei til henne. Centerpartiet har allerede sagt seg villige til å stemme avholdende, og det er dette hun også har forhandlet for å få Vänsterpartiet til å gjøre.

Dersom både Vänsterpartiet og Centerpartiet, samt Riksdagens partiløse representant Amineh Kakabaveh lar være å stemme nei, blir Andersson Sveriges første kvinnelige statsminister.

Fortsatt usikkerhet

Kakabaveh har tidligere sagt at hun ikke vil blokkere Andersson, men tirsdag kveld sa hun i en sms at det fortsatt pågår samtaler.

I så fall vil regjeringen bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet ta over fredag. Andersson har erkjent at det ligger an til harde forhandlinger i Riksdagen for å få gjennom budsjetter og andre saker.

Allerede onsdag skal Riksdagen stemme over neste års statsbudsjett, og Andersson trenger stemmene til både Centern og Vänstern. Hun kan regne med drahjelp fra Dadgostar, som tirsdag kveld sa at partiet kommer til å stemme på regjeringens budsjettforslag.

Andersson tok over som Socialdemokraternas partileder da Stefan Löfven ga seg tidligere i høst.