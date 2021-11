Tirsdag seilte et amerikansk krigsskip gjennom Taiwanstredet.

Farvannet regnes som svært sensitivt i den pågående konflikten mellom Kina og Taiwan. Nærværet av den amerikanske marinen blir tett overvåket av styresmaktene i Beijing.

Kinesiske styrker har den siste tiden gjennomført en større militærøvelse nær Taiwan. Øvelsen ble tolket som et svar på at amerikanske kongressrepresentanter nylig besøkte øya.

Simulerte angrepstokt mot Taiwan



Kinesiske jager- og bombefly har de siste månedene gjennomført flere nærgående flyvninger og simulerte angrepstokt mot Taiwan.

Forsvarsdepartementet i Beijing har på sin side argumentert for at øvelsen i Taiwanstredet er et nødvendig tiltak for å ivareta nasjonal suverenitet.

Det forhindrer ikke USA fra å sende sine krigsskip gjennom det samme farvannet.

Det har foreløpig ikke kommet en offisiell reaksjon fra Kina.

– USAs militære flyr, seiler og opererer hvor som helst

Ifølge CNN var det missil-jageren – eller destroyer, som det heter på engelsk – «Milius», et skip i Arleigh Burke-klassen, som tirsdag befant seg i det omstridte stredet.

Kina regner Taiwanstredet som sitt territorialfarvann, mens både USA og Storbritannia regner dette som internasjonalt farvann.

Den amerikanske marinen opplyser at Milius gjennomførte en rutinemessig transitt til Taiwanstredet gjennom internasjonalt farvann i samsvar med internasjonal lov.

– Skipets transitt gjennom Taiwanstredet demonstrerer USAs forpliktelse til et fritt og åpent Indo-Stillehavet. USAs militære flyr, seiler og opererer hvor som helst der internasjonal lov tillater det, heter det i en offisiell uttalelse.

Kina: Truer fred og stabilitet



Kina har også tidligere anklaget både USA og Canada for å true fred og stabilitet i regionen etter å ha sendt krigsskip gjennom Taiwanstredet. I september passerte et britisk skip i samme farvann, noe som også utløste kinesiske protester.

Kina står fast på at Taiwan er deres territorium, og har trappet opp militær aktivitet rundt øya de siste månedene. USA har lovet å forsvare Taiwan.

