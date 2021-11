Kvinne (37) med sjokkerende anklager mot Maradona

Den nå 37 år gamle cubanske kvinnen står frem med historien sin, som skal ha skjedd for 20 år siden, da hun var 16 år, og Diego Maradona var i førtiårene.

De to skal ha møttes mens han bodde i Havanna for behandling mot narkotikamisbruk. Til pressen i Buenos Aires fortalte Rego denne uken hvordan hun først ble svært betatt av fotballhelten, men at forholdet raskt endret seg.

– Jeg elsket ham, men jeg hatet ham også

– Jeg var helt blendet. Han vant meg over. Men etter to måneder begynte alt å endre seg, forteller hun ifølge nyhetsbyrået AFP.

Rego anklager Maradona for å ha presset henne til å prøve kokain, i det hun kaller et forsøk på å skape et avhengighetsforhold til ham.

Hun forteller at forholdet varte i om lag fire-fem år og at forholdet bar preg av misbruk.

– Jeg elsket ham, men jeg hatet ham også. Jeg tenkte til og med på å ta mitt eget liv.

Holdt fanget mot sin vilje

Under et besøk i Buenos Aires i 2001 hevder hun at hun ble holdt fanget mot sin vilje på et hotellrom av Maradonas hjelpere. Hun hevder hun ikke fikk lov å gå ut alene og at hun ble presset til å ta en brystforstørrende operasjon. VM-helten fra 1986 skal også ha voldtatt henne ved en anledning, ifølge hennes forklaring.

Disse detaljene kommer frem da hun skulle vitne i en rettssak organisasjonen Foundation for Peace har båret frem på hennes vegne, etter å ha sett henne fortelle om sine erfaringer på amerikansk TV.

I rettssaken anklages den avdøde fotballhelten og hans medhjelpere for å ha stått bak menneskesmugling, frihetsfrarøvelse, slavelignende forhold og overfall.

Avviser

Via sine advokater, har fem personer, navngitt i anklagen som Maradonas medhjelpere, kategorisk avvist påstandene hennes. Én av dem har også varslet et motsøksmål mot organisasjonen.

Hun fortalte til pressen at hun håper hennes historie kan hjelpe andre kvinner i lignende situasjoner.

Diego Maradona døde som følge av akutt hjertesvikt 25. november i fjor, 60 år gammel.