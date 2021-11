Det forteller en kilde nær fyrstefamilien til nyhetsbyrået AFP.

Charlene tilbrakte flere måneder i hjemlandet Sør-Afrika tidligere i år, og har nå forlatt fyrstedømmet igjen. Blant annet var hun fraværende fra nasjonaldagsfeiringen i forrige uke, noe som ga grobunn for nye spekulasjoner om fyrsteparets ekteskap og om hennes helse.

– Fyrstinne Charlene har vært borte fra Monaco en stund. Hun har vært på en spesialistinstitusjon i forbindelse med ekstrem utmattelse, sier kilden, som ikke ville ha navnet sitt på trykk.

Fyrstinne Charlene av Monaco, kona til fyrst Albert II. Foto: Valery Hache / AFP

Fyrsten har selv uttalt til People Magazine at Charlene trengte behandling utenfor Monaco, uten å gå i detaljer om helsetilstanden hennes.

– Hun var åpenbart utmattet, fysisk og emosjonelt. Hun var helt overveldet og kunne ikke utføre sine offisielle plikter, eller delta i livet og familielivet generelt, sa han.

Han la til at de første timene etter at hun vendte tilbake til Monaco gikk bra, men at tilstanden hennes raskt ble verre.

Albert avviste også at problemene hadde noe med ekteskapet å gjøre, eller med kreft, coronaviruset eller skjønnhetsoperasjoner.

Charlene, som tidligere har deltatt i OL som svømmer for Sør-Afrika, giftet seg med Albert i 2011. Da hadde de vært et par siden 2006. Det har gått rykter om paret helt siden begynnelsen, deriblant at Charlene forsøkte å rømme få dager før bryllupet.