Fjernet statue av USAs tredje president fordi han eide slaver

Mandag ble den drøyt 400 kilo tunge statuen av Thomas Jefferson, USAs tredje president, fjernet fra rådhuset i New York.

Dette fordi kommisjon PDC (Public Design Commission) tidligere i høst stemte for å fjerne statuen. Årsaken er at Jefferson i sin tid eide slaver, skriver The New York Post.

Statuen vil fra nå av være på langtidslån hos New York Historical Society. Der vil den stå utstilt i lobbyen.

Prøvde å fjerne den i skjul

Administrerende direktør for kommisjonen, Keri Butler, ville helst at pressen skulle bli nektet adgang da statuen skulle fjernes, men måtte til slutt gi etter for press fra ordførerens kontor og byrådet.

Det er derimot ikke første gang kommisjonen prøver å skjule fjerningen. Da det skulle stemmes over hvorvidt statuen skulle fjernes, forsøkte de å gjøre det uten en offentlig høring først. Det var The New York Post som avslørte planene.

– Å fjerne et monument uten en offentlig samtale om hvorfor det skjer er ubrukelig. Newyorkere trenger alle å snakke om hvem vi ønsker å hedre og hvorfor, sier Erin Thompson til avisa.

Thompson er professor ved John Jay College of Criminal Justice som har skrevet den kommende boken «Smashing Statues: The Rise and Fall of America's Public Monuments».

Hun mener fjerningen av statuen kan utløse en bredere forståelse av historien.

– Å flytte denne statuen betyr ikke at newyorkere vil glemme hvem Thomas Jefferson var – men noen av dem kan lære av kontroversen at mannen som skrev «alle mennesker er skapt like» eide over 600 av sine medmennesker.

Den originale statuen står fortsatt i Kongressen

Etter flyttingen var medlemmer av bystyret i New York splittet.

Minoritetsleder og republikaner Joe Borelli kalte flyttingen et forsøk på å «sette historien på sidelinjen», mens demokraten I. Daneek Miller mente statuen burde fjernes da den ikke representerer moderne verdier.

Den originale bronsestatuen, av billedhuggeren Pierre-Jean David, står fortsatt utstilt i Kongressbygningen i Washington, DC.

Statuen i New York er en gipsreplikaen som ble gitt til rådhuset i byen av sjøoffiser og Jefferson-beundrer Uriah Phillips Levy i 1834.