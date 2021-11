En ny britisk rapport, bestilt av den britiske regjeringen, konkluderer med at blekkspruter, krabber og hummer er i stand til å oppleve smerte eller lidelse, og bør derfor behandles som andre sansende dyr, skriver CNN.

I et forslag til ny dyrevelferdslov i Storbritannia er derfor disse dyrene satt på listen over sansende dyr som skal beskyttes av den nye loven.

Rapporten er utarbeidet av eksperter ved London School of Economics, som så på 300 vitenskapelige studier for finne bevis for at disse dyrene kunne sanse og dermed føle.

Må ikke kokes levende

I rapporten konkluderes det med at hummer og krabber ikke må kokes levende. Den gir også forslag til hvordan man best burde frakte, bedøve og slakte krepsdyr og blekksprut.

I de vitenskapelige studiene rapporten bygger på, undersøkte de blant annet læringsevnen til dyrene, hvorvidt de hadde smertereseptorer og hvilken forbindelse som fantes mellom disse og visse hjerneregioner. De undersøkte også hvordan de reagerte på bedøvelse eller smertestillende, og så nærmere på atferden deres i møte med trussel.

Forskerne mente da at de fant veldig sterke bevis på sans og følelser hos blekksprut, og sterke bevis hos de fleste krabber. Hos hummer fant de bevisende betydelige nok, men ikke sterke.

I rapporten står det imidlertid at de varierende gradene av bevis gjenspeiler forskjellene i mengden oppmerksomhet de forskjellige artene har fått fra forskere opp gjennom tidene.

Vil etablere en dyrevelferdskomité

I et forslag til ny dyrevelferdslov, som for tiden er ute på høring i Storbritannia, er virveldyr, dyr med ryggrad, allerede klassifisert som sansende.

Lovforslaget er det første i Storbritannia som anerkjenner dyrs sanseevner.

– Lovforslaget gir en trygghet om at dyrevelferd blir tatt i betraktning når man utvikler nye lover. Vitenskapen viser nå at krepsdyr og blekksprut kan føle smerte, og derfor skal det bare mangle at de er omfattes av denne viktige loven, sier dyrevelferdsminister Lord Zac Goldsmith i en uttalelse.

I lovforslaget foreslås det også å etablere en dyrevelferdskomité som vil sende ut rapporter om hvor godt regjeringsbeslutninger har tatt hensyn til dyrevelferden.