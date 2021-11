Opposisjonsleder ber om samling i Venezuela etter valgnederlaget

Den splittede opposisjonen gjorde slutt på en tre år lang boikott av valgene i landet, og stilte i ordfører- og guvernørvalg. De lyktes kun i guvernørvalgene i tre delstater. I 18 av de 20 andre vant allierte av president Nicolás Maduro, mens de også ligger godt an i de to siste.

Maduros parti PSUV fikk også ordføreren i hovedstaden Caracas.

Guaidó boikottet valget, fordi han ikke trodde det ville være rettferdig. Han sier at det vil vvære «urettferdig å snakke om et valgnederlag» i et «angivelig valg».

Valget understreker «det åpenbare behovet» for at opposisjonen samles om de skal ha sjans mot Maduro i presidentvalget i 2024, sier Guaidó.

– Det er en hendelse som bør ta oss mot en større forening, mot en ekte samling, sier Guaidó.

Guaidó utropte seg til president da nasjonalforsamlingen han ledet avviste Maduros valgseier i 2018. Han ble anerkjent av 60 land, men store deler av Maduros opposisjon vendte ham ryggen og avviste ham som leder.