Kevin Spacey må betale erstatning til studioet bak «House of Cards»

MRC, som står bak «House of Cards», måtte sparke Spacey, sette produksjonen av serien på vent, skrive om hele serien for å fjerne Spaceys hovedrolle og korte den ned fra 13 til 8 episoder for å nå fristen, noe som førte til tap av flere titall millioner dollar, heter det i en kjennelse fra en domstol i Los Angeles.

De 31 millionene Spacey og hans produksjonsselskap må betale, tilsvarer knappe 277 millioner kroner.

– Sikkerheten til våre ansatte, settet og arbeidsmiljøet er ytterst viktig for MRC, skriver studioet om hvorfor de har søkt erstatning. Spaceys forsvarere har argumentert med at hans handlinger ikke var en utslagsgivende faktor for MRCs økonomiske tap.

Saken har pågått i mer enn tre år utenfor offentligheten. Spacey anket avgjørelsen til tre private voldgiftsdommere, som tok saksøkernes parti. Dermed ble avgjørelsen både endelig og offentlig kjent mandag.

Karrieren til den 62 år gamle Oscar-vinneren falt brått i grus i 2017, da en skuespiller hevdet at Spacey hadde tilnærmet seg ham på en fest på 80-tallet, da skuespilleren bare var 14 år gammel. Spacey sa i en uttalelse at han ikke husket hendelsen, men unnskyldte seg.

Senere sto flere fram med anklager, og enkelte gikk til søksmål. Uavhengige etterforskere mener Spacey drev utbredt seksuell trakassering av dem som jobbet under ham.