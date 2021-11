Minst sju døde funnet etter politiraid i Brasil

– Alle kroppene har blitt kastet i en sump i mangrovene. Det er tegn på tortur, og de har blitt slengt oppå hverandre. Dette viser alle tegn på en massakre, sier et vitne til TV-kanalen Globo TV.

Likene ble funnet mandag, opplyser politiet i Rio de Janeiro. Politifolk har nå undersøkt stedet sammen med rettsmedisinske eksperter i det fattige favela-området Salgueiro.

Funnene ble gjort i forbindelse med et politiraid som begynte lørdag. Politiet begynte å søke gjennom områdene etter folk som gjemte seg søndag. Det førte etter hvert til en skuddutveksling.

Under raidet fikk politiet også beslaglagt to pistoler, ammunisjon, over 800 pakker med marihuana og over 3.000 pakker som ligner kokain.