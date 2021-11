Ingen enighet om ny regjering i Sverige – fristen har gått ut

Ifølge nyhetsbyrået TTs kilder er det Vänsterpartiets krav om økte pensjoner som har vært en brems i forhandlingene. Kilder i Vänsterpartiet opplyser at Andersson klokken 12 informerte Riksdagens leder, eller talmann, om at det ikke var kommet til enighet.

Det er varslet en pressekonferanse klokken 13.15 der talmannen skal informere om prosessen videre.

Socialdemokraterna sitter i regjering med Miljöpartiet i dag, og har fått Centerpartiet med på å avstå fra å stemme under et innsettelsesvedtak. Målet til Andersson er å få Vänsterpartiet til å gjøre det samme.

Det kan hende at fristen blir utsatt slik at Socialdemokraterna kan fortsette forhandlingene. Talmannen kan også velge å gå i gang med et innsettelsesvedtak uten en regjeringsavtale, eller gi sonderingsoppdraget videre til noen andre.