Svensk politiker dømt for overgrep mot partikollega

Lundgren nektet straffskyld og ble frifunnet i første rettsinstans, men dømt etter at påtalemyndigheten anket.

Han dømmes for et overgrep på et hotellrom i 2018, i forbindelse med valgkonferansen til partiet Sverigedemokraterna.

Der dro han ifølge tiltalen en kvinnelig partikollega ned på fanget sitt, holdt henne fast og tok hånden inn under klærne hennes og ba henne gi ham et kyss.

Det er i rettssaken blitt spilt av lydopptak av en telefonsamtale kvinnen hadde etter hendelsen, der hun sier hun fikk panikk. Lundgren og hans advokater har stilt spørsmål ved om lydfilene er ekte og fullstendige.

Politikeren innrømmet først å ha oppført seg upassende overfor kvinnen, men trakk senere denne uttalelsen.