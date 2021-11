Dermed er første dag av sluttprosedyrene utsatt. Også tirsdagens rettsmøter er utsatt og saken tas opp igjen onsdag, torsdag og fredag.

Det har allerede vært 29 rettsmøter der aktoratet har lagt fram sin sak mot Støjberg.

Støjberg, som var innvandringsminister i Lars Løkke Rasmussens to regjeringer mellom 2015 og 2019, er stilt for riksrett for å ha gitt en ulovlig instruks om å skille par som søkte asyl, dersom en eller begge var mindreårige.