Taliban ber TV-kanaler om å la være å vise programmer med kvinnelige skuespillere

Dette er første gang siden Taliban tok makten i august at de kommer med et slikt direktiv til landets medier. De ber også kvinnelige journalister om å bruke hijab når de presenterer saker.

– Dette er ikke regler, men religiøse retningslinjer, sier talsmann Hakif Mohajir til AFP.

Til tross for at Taliban har sagt at de vil regjere på mer moderat vis denne gangen, har de allerede laget regler for hvordan kvinner kan kle seg på universitetene. Representanter for bevegelsen har også slått og trakassert journalister, selv om de har lovet å opprettholde en fri og uavhengig presse.

De siste 20 årene har det vært eksplosiv vekst i TV-bransjen i landet. Flere titall TV- og radiostasjoner har blitt opprettet med vestlig støtte og private investeringer.

Det står i sterk kontrast til hvordan landet var sist gang Taliban satt ved makten mellom 1996 og 2001. Da var all TV forbudt, og man risikerte strenge straffer hvis man så på TV eller eide et TV-apparat.