WHO: Rundt 100 migranter og flyktninger innlagt på sykehus i Hviterussland

Ansatte fra Verdens helseorganisasjon (WHO) besøkte søndag lagerbygningen i den hviterussiske byen Bruzgi som nå fungerer som innkvartering for rundt 2.000 migranter og flyktninger, de fleste fra Midtøsten. Det har vært frykt for coronautbrudd i bygningen, og så langt er det registrert ett coronatilfelle.

Ingen av de innkvarterte ønsker å reise hjem. De håper fortsatt på å komme seg til EU for å søke asyl, melder hviterussiske medier søndag.

Samme dag viste statskontrollerte hviterussiske medier bilder av soldater som etablerer et telt for matutdeling ved siden av lagerbygningen.

Vil forsere piggtråd

Polske myndigheter meldte søndag at rundt 100 mennesker har forsøkt å ta seg over grensen, og at de fikk hjelp av hviterussiske styrker.

Styrkene anklages for ha kjørt migranter og flyktninger i lastebiler til grensen, og for å ha utstyrt dem med treplater som skulle brukes til å ta seg over piggtrådgjerdet.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki besøker søndag Estland, Latvia og Litauen for å diskutere situasjonen på grensen med sine baltiske kolleger. Polske myndigheter vurderer nå å stenge enda flere grenseoverganger mot Hviterussland for å øke presset på landets leder Aleksandr Lukasjenko.

– Verste destabilisering på 30 år

I en videomelding på engelsk hevder Morawiecki at situasjonen på grensa er skapt for å destabilisere situasjonen i Europa, og at noe lignende ikke har skjedd siden den kalde krigen tok slutt for 30 år siden.

Mange av de som har tatt seg til den polske grensen, kommer fra krigsherjede land i Midtøsten der økonomien ligger i ruiner. De mener de har en legitim grunn til å søke asyl i EU, men Polen har stengt grensen og sendt tusenvis av soldater for å vokte den.