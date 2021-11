«Tiger King» overført til nytt fengselssykehus for kreftbehandling

Hans advokat John Phillips bekrefter overfor Fox News at flyttingen skjedde tidligere i uken.

Tidligere denne måneden skrev Joe Exotic, hvis egentlige navn er Joseph Allen Maldonado-Passage, på Twitter at hans prostatakreft er langt alvorligere enn tidligere antatt.

– Alle sammen, be for meg og vær min stemme, skrev han.

Joe Exotic ble internasjonalt kjent via en BBC-dokumentar med journalisten Louis Theroux i 2011, og for alvor kjent via Netflix-dokumentarserien «Tiger King» i 2020, som nå får en sesong nummer to.

58-åringen slo seg opp som kontroversiell dyreparkeier og jungelkatt-oppdretter i USA. I januar i fjor ble dømt til 22 års fengsel for å ha prøvd å leie to ulike menn til å drepe dyrerettsaktivisten Carole Baskin.