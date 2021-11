Kina reduserer diplomatiske bånd til Litauen

Nedgraderingen er senket til chargé d'affaires-nivå, opplyser Beijing.

– Den kinesiske regjeringen har redusert diplomatiske forhold mellom de to landene for å ivareta sin suverenitet og grunnleggende normer i internasjonale forhold, står det i en uttalelse fra Kinas utenriksdepartement søndag.

– Litauen gjentar på nytt at vi støtter ett Kina-politikken, men samtidig var det korrekt å utvide samarbeidet med Taiwan, inkludert etablering av et ikke-diplomatisk kontor, heter det i en. uttalelse fra Vilnius tidlig søndag morgen.

Bakgrunnen for saken er at Litauen i juli ga grønt lys for at et taiwansk representasjonskontor kan bruke navnet «Taiwan», i stedet for «kinesisk Taipei». Andre steder i Europa og i USA bruker taiwanske myndigheter bynavnet «Taipei» på sine representasjonskontor, for å unngå henvisning til øya selv.

Det førte derfor til kraftige reaksjoner fra Beijing da kontoret i Litauen åpnet med «Taiwan» i navnet torsdag.

Kina kalte hjem sin ambassadør og krevde at Litauen skulle gjøre det samme, noe landet til slutt gikk med på. Taiwan har en rekke representasjonskontorer i andre land, som i praksis fungerer som ambassader, selv om øya kun har formelle diplomatiske forbindelser med noen få land.

Kina gjør krav på Taiwan, som ble opprettet av nasjonalistene som ble drevet ut av fastlandet under borgerkrigen som endte med at kommunistene tok kontroll over Kina i midten av forrige århundre. Taiwan avviser at den selvstyrte øya er en del av «ett Kina».

Taiwan har i praksis fullt selvstyre, men Kina truer med å invadere øya dersom myndighetene på øya erklærer selvstendighet.