Våpen gikk av ved uhell i sikkerhetskontroll på flyplass i USA

Det hele startet da passasjerens bag skulle sjekkes manuelt av en vekter lørdag ettermiddag lokal tid, etter at bagen hadde gått gjennom røntgenmaskinen. Maskinen avdekket det som ble beskrevet som «en forbudt gjenstand».

– Vekteren ba passasjeren om ikke å røre eiendelene. Idet vekteren åpnet bagen som inneholdt den forbudte gjenstanden, ilte passasjeren til og stakk hånden ned i bagen og grep fatt i et skytevåpen, som gikk av. Passasjeren løp deretter fra området, står det i en uttalelse fra luftfartsmyndigheten TSA.

Hendelsen skapte oppstyr i sosiale medier der folk la ut bilder og video etter å ha hørt lyden av skudd. TSA opplyser at skuddet gikk av ved et uhell og at ingen ble truffet. Derimot ble tre personer skadd i kaoset som oppsto – en person snublet og falt et stykke unna, mens de to andre klaget over kortpustethet.

Mannen, som senere ble identifisert som en 42 år gammel tidligere straffedømt, løp med våpenet fra stedet og forsvant ut av flyplassbygningen, opplyser luftfartsmyndigheten TSA.

Senere opplyste politiet at de hadde utstedt arrestordre på ham. 42-åringen siktes for å ha fraktet et skjult våpen på en sivil flyplass, for besittelse av skytevåpen som straffedømt, for å ha avfyrt et skytevåpen, og for uforsvarlig fremferd.

– Vi søker aktivt etter ham, sa flyplassens politisjef Reginald Moorman natt til søndag norsk tid.