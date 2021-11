Nye korona-opptøyer i Nederland

Det ble holdt koronademonstrasjoner i en rekke byer i Nederland lørdag kveld, men de gikk rolig for seg. Senere på kvelden ble det voldelig i noen av dem.

I Haag endte kvelden med opptøyer da demonstranter begynte å kaste steiner og fyrverkeri mot politiet, og satte fyr på sykler.

Opprørspoliti tok i bruk en vannkanon for å slukke en brann i et veikryss, og politi patruljerte med hest og på sykler.

Flere personer ble pågrepet i en arbeiderklassebydel i Haag. Det oppsto bråk også i byen Urk, samt i noen byer i Limburg-provinsen sør i landet, melder kringkasteren NOS.

Fredag kveld ble 51 personer, rundt halvparten av dem mindreårige, pågrepet og sju skadd i opptøyer under en koronademonstrasjon i Rotterdam. Byens ordfører kalte opptøyene en «voldsorgie». Politiet skjøt flere varselskudd, og på et tidspunkt fredag kveld ble situasjonen så farlig at politiet måtte skyte mot demonstranter, opplyste politiet lørdag. Flere politifolk ble skadd, og tre demonstranter ble truffet av skudd.

Saken skal etterforskes av Nederlands spesialenhet for politisaker.