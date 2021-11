Demonstrasjoner og opptøyer i Portland etter Rittenhouse-frifinnelsen

Folkemengden samlet seg i sentrum av Portland rundt 20.50 lokal tid fredag kveld.

Kort tid senere var både vinduer og dører skadd på flere virksomheter i området, og demonstrantene snakket også om å brenne ned tinghuset, ifølge den lokale TV-stasjonen KOIN TV.

Politiet kalte demonstrasjonene for opptøyer.

18 år gamle Kyle Rittenhouse skjøt og drepte to personer og såret én under en demonstrasjon mot politivold mot svarte i august 2020. Rittenhouse har sagt at han skjøt i selvforsvar. Saken har skapt en opphetet debatt i USA. Politikere på høyresiden støtter kjennelsen, mens flere demokrater har fordømt frifinnelsen.