Datatrøbbel hindret Tesla-eiere fra å bruke bilen

Problemet ser ut til å ha berørt Tesla-eiere i en rekke land verden rundt, blant annet i USA, Canada, Danmark, Tyskland og Sør-Korea.

Flere eiere tvitret at de ikke klarte å starte bilen ved å låse opp kjøretøyet med mobilappen. Det gikk imidlertid an å bruke nøkkelkort i stedet, noe ikke alle nødvendigvis bærer med seg.

Tesla-sjef Elon Musk svarte en av brukerne, en Tesla-eier i Sør-Korea. Funksjonen burde være på plass igjen nå etter en feil nettverksfeil, tvitret Musk.

– Beklager, vi skal ta grep for å hindre at dette skjer igjen, skriver Musk.

I mellomtiden hadde flere gitt uttrykk for sin misnøye.

– Jeg sitter fast en time hjemmefra fordi jeg vanligvis bruker mobiltelefonen til å starte bilen, skriver en Tesla-eier.

– Tusener av Tesla-eiere er låst ute fra bilene sine fordi Tesla-serverne gikk ned for to timer siden. Jeg er blant dem. De sa at vi hjelper miljøet med å eie en elektrisk bil, men å gå er ikke det jeg hadde i tankene, skriver en annen.