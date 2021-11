De tre har også sagt at de satte fyr på en politibil i midten av denne måneden. I avhør har de forklart at de anså politifolk som motpart siden politifolk har som oppgave å håndheve myndighetenes koronatiltak.

– Vi antar at det er dette de egentlig forsøkte å gjøre og at de ikke klarte det. Derfor angrep de politibilen i stedet, sier en talsmann for politiet i Linz.

Østerrikes statsminister Alexander Schallenberg kunngjorde fredag en ny coronanedstenging som starter mandag. Han varslet også at koronavaksinering blir obligatorisk fra februar.

Nedstengingen innføres etter at det for to uker siden ble innført nye coronatiltak som kun omfattet uvaksinerte innbyggere.