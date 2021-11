Georgias ekspresident Saakasjvili avslutter sultestreiken

– Tidligere president Saakasjvili har formelt avsluttet sultestreiken etter at han ble overført til militærsykehuset Gori rundt 90 kilometer vest for hovedstaden Tbilisi i livstruende tilstand, der han er lagt inn på intensivavdeling, sa hans lege Nikoloz Kipsjidze natt til lørdag.

Saakasjvili var president fra 2004 til 2013. Han ble pågrepet 1. oktober da han kom tilbake til Georgia fra eksiltilværelse i Ukraina. Han mener fengslingen er politisk motivert og innledet derfor sultestreik som protest.

Saakasjvili er grunnlegger av Georgias viktigste opposisjonsparti. Han ble i 2018 dømt til seks års fengsel in absentia for maktmisbruk mens han var president. Han har avvist anklagene og sagt at de er politisk motivert.

Fengslingen av Saakasjvili har ført til demonstrasjoner med krav om at Saakasjvili må løslates.

Statsminister Irakli Garibasjvili skapte oppstyr da han sa at Saakasjvili, etter å ha startet sultestreiken, «har retten til å begå selvmord» og at regjeringen var blitt tvunget til å pågripe Saakasjvili for å ha nektet å gi slipp på politikken.

Overført

Torsdag besvimte 53 år gamle Saakasjvili. Leger oppfordret myndighetene til å overføre ham til et sivilt sykehus. Livet hans er i fare, argumenterte de.

Myndighetene avviste først de medisinske anbefalingene, men fredag sa justisminister Rati Bregadze at de var åpne for å overføre Saakasjvili til et militærsykehus, «der hans helse og sikkerhet vil være best beskyttet av staten».

Overføringen fra fengselssykehus til militærsykehus skjedde tidlig natt til lørdag, bekrefter advokat Dito Sadzaglisjvili overfor nyhetsbyrået AFP.

Fredag kveld sa Saakasjvili at han ville avslutte sultestreiken så snart han ble overført.

Ber folk kjempe

– Jeg kommer aldri til å godta min ulovlige fengsling, skrev han på Facebook. Han la til at han er klar for å stille opp i en rettferdig rettssak og godta enhver kjennelse som måtte komme.

USA har oppfordret Georgias myndigheter til å behandle Saakasjvili rettferdig og med verdighet, og ivareta hans rett til en rettferdig rettssak.

– Så snart jeg løslates, skal jeg slutte meg til dere, som en like blant like, og bygge opp igjen landet vårt, skriver ekspresidenten.

Han takker sine tilhengere for solidaritet og støtte, og oppfordrer folk til å «frigjøre landet» fra styret under landets rikeste mann Bidzina Ivanisjvili, som leder regjeringspartiet.

– Jeg har tro på vår seier som aldri før, skriver Saakasjvili.