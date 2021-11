USA, Canada og Mexico møttes for første gang på fem år

Torsdagens møte i Det hvite hus var det første mellom de tre nabolandene siden 2016. Bidens forgjenger Donald Trump hadde et anstrengt forhold til naboene og brøt tradisjonen med de nesten årlige toppmøtene.

Etter torsdagens møte ga de tre uttrykk for at vennskapet har fått ny giv.

– Vi kan imøtegå alle utfordringer hvis vi bare tar oss tid til å snakke med hverandre og å samarbeide, sa Biden.

Canadas statsminister Justin Trudeau påpekte at de tre landene har «ekstremt tette bånd», mens Mexicos president Andrés Manuel López Obrador skrøt av Bidens tilnærming og sa at «våre forhold må alltid baseres på respekt». Han sa også at han er takknemlig for at Mexico ikke lenger blir «sett på som USAs bakgård».