Avskogingen øker i Brasil

Det er det høyeste avskogingsnivået på 15 år, ifølge et anslag utarbeidet av det brasilianske forskningsinstituttet INPE.

13.235 kvadratkilometer med regnskog gikk tapt i perioden fra 2020 til 2021. Man må tilbake til perioden mellom 2005 og 2006 for å finne et høyere tall. Da var avskogingen på 14.286 kvadratkilometer, ifølge det nasjonale instituttet.

Det er tredje år på rad at den årlige avskogingen i Amazonas har økt. Opposisjonen i Brasil legger skylden på president Jair Bolsonaro og hevder han oppfordrer til økt landbruks- og gruvevirksomhet i regnskogen.

Miljøvernminister Joaquim Leite innrømmer at tallene utgjør det han kaller «en utfordring», og varsler økt innsats mot miljøkriminalitet.

Statsråden hevder imidlertid at statistikken fra INPE ikke gjenspeiler situasjonen de siste månedene. Men i forrige uke uttalte INPE at instituttet måneden før registrerte den verste avskogingen i noen oktober-måned, da et samlet skogareal på størrelse med storbyen Rio de Janeiro ble ryddet.