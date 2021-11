Flere partimedlemmer var samlet på et rom på den store avslutningsfesten på landsmøtet lørdag 6. november da Eneroth tok kvinnen på rumpa i forbindelse med en klem, får Aftonbladet opplyst av anonyme kilder.

Hendelsen skal ikke ha utløst noen umiddelbar reaksjon fra de som var til stede.

Samferdselsministeren har kommentert anklagene i en tekstmelding til avisen.

– Klokken 18 lørdag møttes jeg og flere delegater før middag. På vei bort til kjæresten min, som satt noen meter unna, hilste jeg på en kvinne ved å, som jeg mente og forsto det, legge hånden på ryggen hennes. Det hele skjedde på noen få sekunder, og jeg tenkte ikke mer på det, skriver Eneroth.

Han skriver at han dagen etterpå fikk høre at han hadde rørt henne på et upassende sted, og at de møttes og pratet om det som skjedde.

– Jeg beklaget, forklarte at det ikke var min intensjon og var samtidig tydelig på at det er viktig å ta opp og diskutere hendelser som oppleves som ubehagelige eller upassende. Jeg angrer virkelig hvis jeg utsatte en person for ubehag. Det har aldri vært min intensjon. Jeg har også uttrykt dette overfor henne, skriver samferdselsministeren.

Saken er ferdig etterforsket i Eneroths hjemdistrikt, og den vil ikke få følger.

– Vi tar alltid denne type anklager på alvor. Hendelsen ble håndtert dagen etter at den inntraff, skriver førstombudsmann Otto Berglund i en mail til TT.

Han sier de har hatt samtaler med de involverte og har et godt bilde av hva som har skjedd.

– Det er ikke aktuelt med videre etterforskning av hendelsen, skriver Berglund.