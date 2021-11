Kjæledyr kan bli forbudt i Iran

Parlamentarikere i Iran forberedte onsdag et lovutkast som vil medføre bøter for folk som går tur med hunder, og konfiskering i opptil tre måneder av biler som brukes til å transportere hunder. I tillegg blir det ulovlig for boligeiere å leie ut leiligheter til folk som har hunder og katter, ifølge lovutkastet.

I islam anses det som urent å ha hunder i boligen. Men linjen som nå trekkes opp i Iran, går lenger, der presteskapet mener at det å gå tur med hund, kan forårsake panikk blant befolkningen.

Det har flere ganger blitt forsøkt å forby hunder, men det har ikke lyktes.

Men observatører mener at den nye loven kommer til å bli ignorert av både hunde- og katteeiere. De viser til at det de siste årene i Iran har vært en trend der stadig flere unge iranere skaffer seg hunder og katter som kjæledyr.

Det har igjen ført til åpning av flere veterinærklinikker og dyrebutikker, spesielt i hovedstaden Teheran og andre store byer i landet.