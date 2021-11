Biden vil ha gransking av bensinpriser

I et brev til den Den føderale handelskommisjonen (FTC), viser Biden til at oljeselskaper øker utsalgsprisen på bensin selv om selskapenes utgifter faller og overskuddet øker.

Han ber FTC se nærmere på om det foregår prissamarbeid mellom oljeselskapene.

– Jeg aksepterer ikke at hardt arbeidende amerikanere betaler mer for bensin på grunn av konkurransehemmende virksomhet eller annen potensiell ulovlig fremferd, skriver han.

Per mandag kostet det i gjennomsnitt så vidt under 7,90 kroner for en liter bensin. Det er om lag 26 øre mer enn for en måned siden, og nesten 1,90 kroner mer enn i 2019, før koronapandemien, ifølge tall fra American Automobile Association (AAA).