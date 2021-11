FN: Økonomisk krise i Afghanistan kan føre til ekstremisme

Med en økonomi i ruiner, kommer høyst sannsynlig handel med narkotika og våpen, samt menneskesmugling, til å øke i omfang, advarte hun i en tale til FNs sikkerhetsråd onsdag.

– Realiteten er at den nåværende situasjonen truer med å øke risikoen for ekstremisme, sa Lyons.

Hun beklaget at Taliban er ute av stand til å stanse spredningen av IS' utbredelse i Afghanistan.

Det krigsherjede landet er på randen av humanitær katastrofe etter at økonomiske midler i utlandet ble sperret, og økonomisk hjelp til myndighetene frosset, etter at Taliban grep makten i august. FN har advart om at rundt 22 millioner afghanere, om lag halvparten av alle som bor i landet, kan stå overfor matmangel denne vinteren.

Lyons advarer om at den pågående økonomiske lammelsen kan kaste Afghanistans finanssystem ut i et uregulert uformelt terreng som tilrettelegger for terrorisme, menneskehandel og narkotikasmugling.

– Afghanistan blir berørt først, og deretter hele regionen, advarer hun.

Lyons uttalelser kom kort tid etter at Taliban i et åpent brev til Kongressen i Washington hadde oppfordret USA til å gjøre tilgjengelig om lag 9,5 milliarder dollar tilhørende sentralbanken i Afghanistan.

Pengemangelen har bidratt til at offentlig ansatte har gått i flere måneder uten lønn, og til at landet ikke er i stand betale for importvarer fra utlandet.