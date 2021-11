Dømt for drap på Malcolm X – blir trolig benådet 55 år senere

Statsadvokaten på Manhattan, Cyrus Vance, har varslet en pressekonferanse torsdag der han ventes å kunngjøre at Muhammad A. Aziz og Khalil Islam blir benådet, opplyser Vances kontor onsdag.

– Disse mennene fikk ikke den rettferdigheten de fortjente. Det vi kan gjøre, er å anerkjenne de feilene som ble begått, sier Vance i et intervju med New York Times.

Avisen skriver at en 22 måneder lang etterforskning utført av statsadvokatens kontor og advokatene som representerer de to mennene, har avdekket at både FBI og New York-politiet holdt tilbake bevismateriale som mest sannsynlig ville ha ført til at Aziz og Islam hadde blitt frikjent i rettssaken i 1966.

Den nå 83 år gamle Muhammad A. Aziz ble løslatt fra fengsel i 1985. Khalil Islam ble løslatt i 1987 og døde i 2009. En tredje mann, Mujahid Abdul Halim (nå 80), tilsto drapet og sa under rettssaken mot de to andre at de var uskyldige. Halim ble løslatt i 2010.

Alle tre var medlemmer av Nation of Islam, en radikal borgerrettsgruppe som Malcolm X var medlem av, men som han senere brøt med.

Malcolm X var en kontroversiell forkjemper for svartes rettigheter. Kritikere anklaget ham for å være rasistisk overfor hvite og tale for svart overherredømme.

Han ble skutt og drept i New York i februar 1965.