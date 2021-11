Dronningen gikk glipp av den nasjonale minnemarkeringen for falne soldater søndag på grunn av kink i ryggen.

Men den 95 år gamle monarken så ut til å være i god form da hun tok imot general Nick Carter til audiens på Windsor Castle tre dager senere.

Det har vært bekymring for dronning Elizabeths helse etter at hun i oktober ble innlagt natten over på et sykehus i London. Kongehuset opplyste at legene ba dronningen om å hvile i to uker og kun påta seg lette oppgaver. Bekymringene fikk fornyet kraft da hun i siste liten trakk seg fra søndagens minnemarkering.

Dronning Elizabeth er Storbritannias lengstlevende og lengst regjerende monark. Hun skal markere platinajubileum, altså 70 år på tronen, neste år.