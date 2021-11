– Han er fortvilet, sier forsvarer Malin Rådström

Hun forteller at mannen innrømmer å ha knivstukket barna og forårsaket fallet fra stor høyde natt til mandag. Rettsmøtet gikk for lukkede dører.

Den siktede ble ført inn i rettssalen ikledd sykehusklær og med et håndkle over hodet. Han satt stille og holdt seg til ansiktet mens påtalemyndigheten la fram siktelsen.

Barnefaren, som er i 40-årene, er besluttet varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Retten mener det er risiko for at mannen vil flykte eller utføre flere kriminelle handlinger. Han skal nå gå gjennom en mindre rettspsykiatrisk utredning.

De to barna ble funnet utenfor en boligblokk i Hässelby i nordvestre Stockholm tidlig mandag morgen. Et av barna ble bekreftet død samme dag, det andre barnet er livstruende skadd. Begge to er under ti år gamle.