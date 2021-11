Kina fremstiller toppmøte som politisk seier

Det tre timer lange nettmøtet mellom de to verdenslederne startet med en god tone. Målet med samtalen var å reparere noe av forholdet mellom landene, som ble kraftig forverret under president Donald Trump.

De to presidentene hadde en vennskapelig tone seg imellom, hvor Xi åpnet med å kalle Biden «sin gamle venn.» På forhånd hadde ikke Washington signalisert så store forventninger til at det skulle komme noe ut av møtet, men vedgikk i etterkant at de to lederne hadde hatt en konstruktiv utveksling.

Begge land har gitt positive signaler i etterkant av møtet, men Kina synes å gå lengst i å tolke møtet i positiv retning.

«Biden gjentar at han ikke støtter Taiwans uavhengighet» var tittelen hos en av de statskontrollerte kinesisk mediene, ifølge CNN. Kort tid etter trendet en tilsvarende emneknagg på Weibo, Kinas svar på Twitter.

Ett Kina

Kina anser Taiwan som del av sitt territorium. At en amerikansk president potensielt er enig i Kinas syn er en stor propagandaseier for det kinesiske kommunistpartiet. Men en utskrift av møtet tyder på at det ikke akkurat var det Biden ga uttrykk for.

– Angående Taiwan understreket president Biden at USA holder på Ett Kina-politikken, og at USA er mot ethvert ensidig forsøk på å endre status quo eller undergrave fred og stabilitet i Taiwanstredet, sier Det hvite hus i en uttalelse.

Ett Kina-politikken anerkjenner at det er regjeringen i Beijing som er Kinas legitime regjering, men åpner også for uformelle forbindelser med regjeringen i Taipei. Biden forsøkte også å gi klarhet i spørsmålet, og uttalte at han mener Taiwan må få bestemme selv.

Lovende

Til tross for forskjellige tolkninger av Taiwan-spørsmålet, ser eksperter tonen i møtet som et lovende tegn og et eksempel til etterfølgelse for landenes diplomater.

– De blir oppmuntret til å finne felles grunn heller enn å finne feil ved hverandre, om det nå handler om handel, klimaendringer eller geopolitiske områder som Afghanistan eller Nord-Korea, sier Wang Huiyao, leder for tankesmia China and Globalisation.

– Jeg ser denne dialogen som en stabiliserende faktor i det bilaterale forholdet. Jeg forventer ikke at dette ene møtet skal ta oss tilbake til gode gamle dager, men det stoppet i hvert fall den negative spiralen, sier han.

Flere av sakene som har forårsaket et kjølig forhold mellom landene de siste årene ble tatt opp. I tillegg til USAs forhold til Taiwan diskuterte lederne Kinas brudd på menneskerettighetene og det USA anser for å være urettferdig handelspraksis fra Kinas side.

Også Afghanistan, Iran og Nord-Korea ble diskutert.

Stabilisert på kort sikt

Møtet gjør kanskje forholdet mer stabilt på kort sikt, men de to landene har ennå ikke tatt opp de strukturelle utfordringene på lang sikt, sier Paul Haenle, Kina-ekspert ved tankesmia Carnegie Endowment for International Peace.

– Dette var egentlig bare en mulighet for de to lederne til å tydeliggjøre sine intensjoner og prioriteringer og bekymringer om forholdet, og virkelig begynne å sette vilkårene for det som er en ny æra i forholdet mellom USA og Kina, sier Haenle.