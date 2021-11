Musk tvitret tidligere i november en spørreundersøkelse der han lurte på om han skulle selge 10 prosent av aksjene sine for å betale skatt. Han lovet å følge resultatet, som endte i favør av salg.

Tesla-gründeren har nå brukt sine tegningsretter til å kjøpe 2,1 millioner aksjer til 6,24 dollar hver, og solgte 934.000 av dem, viste dokumenter fra USAs finanstilsyn SEC mandag.

Musk må betale inntektsskatt for differansen mellom den forhåndsbestemte prisen for aksjene han har kjøpt, og den faktiske markedsverdien av det underliggende verdipapiret.

Mandag kom også nyheten om at den amerikanske storbanken JPMorgan saksøker Tesla for 162,2 millioner dollar. Ifølge CNN mener banken at teknologiselskapet har brutt en kontrakt relatert til tegningsretter etter at aksjeprisen økte kraftig.

Ifølge søksmålet solgte Tesla i 2014 tegningsretter til JPMorgan som ville gi avkastning dersom den forhåndsbestemte prisen var lavere enn den faktiske markedsverdien av Teslas aksjer når tegningsrettene løp ut i juni og juli 2021.

Teslas aksjepris hadde steget med om lag tigangeren da tegningsrettene utløp, og JPMorgan mener Tesla er forpliktet til å levere enten en andel av aksjene sine eller penger.