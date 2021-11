Giverlandsgruppa for Palestina møtes i Oslo

Representanter fra Palestina, Israel, USA, EU, Russland, FN og andre sentrale land kommer til Oslo for å delta på møtet.

Statsminister Jonas Gahr Støre skal for øvrig ha et eget møte med Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh midt på dagen onsdag.

I en presseuttalelse sier utenriksminister Huitfeldt at partene ønsker å modernisere samarbeidet, særlig innen økonomi og handel.

– Dette er avgjørende for å styrke palestinsk økonomi, dekke grunnleggende behov særlig i Gaza og å redusere faren for nye voldseskaleringer, sier Huitfeldt.

Mange utfordringer

Det er mange store utfordringer og konfliktpunkter.

Konfrontasjonene mellom Israel og de væpnede gruppene i Gaza i mai påførte sivilbefolkningen nye, store belastninger.

Den israelske regjeringen kunngjorde så sent som i oktober at den hadde gitt grønt lys til planer om å bygge over tusen nye boliger i bosetningene på den okkuperte Vestbredden, til palestinske protester og internasjonal kritikk.

Den palestinske selvstyremyndigheten har på sin side hatt betydelige budsjettproblemer i mange år, og koronapandemien har rammet dem hardt på alle måter. Fattigdommen og arbeidsløsheten har økt. De store politiske spenningen internt blant palestinerne består.

– Det er knapt seks måneder siden den siste eskaleringen mellom Israel og Hamas i Gaza. Situasjonen på Vestbredden blir stadig mer anspent. Jeg frykter at konfliktnivået fort kan trappes opp igjen, og oppfordrer alle til å vise tilbakeholdenhet, sier utenriksministeren.

Tidligere i høst oppfordret hun israelske myndigheter til å reversere beslutningen om å utvide bosetningene på Vestbredden og stanse bosetningsaktivitetene på okkupert område.

Første møte på lenge

I Oslo onsdag samles partene i AHLC altså for første gang fysisk på over to år. Det er det første møtet i Oslo siden 2009.

Den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh, den jordanske utenriksministeren Ayman Safadi og den israelske ministeren Esawi Frej er blant deltakerne, opplyser UD.

– Jeg håper at vi på AHLC-møtet kan samles om konkrete tiltak som vil styrke palestinske institusjoner, økonomi, og bedre levekårene for befolkningen på Vestbredden og i Gaza, sier Anniken Huitfeldt.

Terrorgrupper

I slutten av oktober ble det kjent at Israel har stemplet seks fremtredende sivilsamfunnsgrupper for å være terrororganisasjoner, noe som i praksis et forbud mot de palestinske organisasjonene.

Tre av disse organisasjonene får norsk støtte. UD gikk da ut og sa at beslutningen var overraskende og at ingenting tydet på at disse organisasjonene har vært involvert i terrorvirksomhet.

Det ble den gang også opplyst at Norge – i likhet med USA – kom til å be israelerne om mer konkret informasjon om grunnlaget for terrorlistingen. Saken skulle også diskuteres med andre givere og FN.

Denne saken blir imidlertid ikke blir et tema på selve giverlandsmøtet, opplyser UD til NTB. Men det er mulig at temaet tas opp på det bilaterale møtet mellom Huitfeldt og den israelske ministeren for regionalt samarbeid Esawi Frej som finner sted før møtet giverlandsgruppa, Ad Hoc Liaison Committee, AHLC.