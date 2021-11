Senatet i Chile sier nei til å stille presidenten for riksrett

24 av senatorene stemte for riksrett. 18 stemte imot. Én senator avsto fra å stemme. Det måtte 29 stemmer til, det vil si to tredels flertall, for å kunne stille Piñera for riksrett.

Beslutningen i Senatet natt til onsdag norsk tid endte dermed med motsatt resultat enn i underhuset i nasjonalforsamlingen, der de folkevalgte tidligere vedtok å stille Piñera for riksrett.

Bakteppet for riksrettsspørsmålet er avsløringer fra Pandora Papers om at presidenten skal ha misbrukt sitt embete i forbindelse med salg av et gruveselskap til en venn. Piñera har selv avvist anklagene.