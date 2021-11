WHO: Stadig færre røykere i verden

FN-organisasjonen ber land om å trappe opp kontrolltiltak for at enda færre skal bli avhengig av tobakk.

I 2020 brukte om lag 1,3 milliarder mennesker tobakk, mens antallet var 1,32 milliarder to år tidligere, ifølge en ny rapport.

Det er ventet en ytterligere nedgang til 1,27 milliarder røykere innen 2025. Hvis anslaget slår til, vil det bety en nedgang på om lag 50 millioner i løpet av sju år – til tross for at verdens befolkning har økt.

Rapporten viser også at mens nesten er tredel av verdens befolkning over 15 år brukte tobakksprodukter i år 2000, så forventes andelen å ha sunket til en femdel innen 2025.

– Det er meget oppmuntrende å se at færre mennesker bruker tobakk for hvert år som går, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse.

– Bruker alle slags knep

– Men vi har fortsatt en lang vei å gå, og tobakksselskaper kommer fortsatt til å bruke alle slags knep for å forsvare de gigantiske summene de tjener på å selge sin dødelige varer, sier han.

Bruk av tobakk anslås å ta livet av over 8 millioner mennesker hvert år, de fleste som følge av direkte tobakksbruk. Men 1,2 millioner av dødsfallene er blant ikke-røykere som utsettes for passiv røyking, ifølge WHOs oversikt.

Organisasjonen forventer at antall dødsfall kommer til å stige i årene som kommer ettersom dødsfallene skyldes at man blir eksponert for tobakk i årevis.

I rapporten får 60 land skryt for at de nå er på vei til å redusere tobakksbruken med 30 prosent mellom 2010 og 2025.

– Skjør framgang

Da WHO publiserte sin forrige rapport for to år siden, gjaldt dette kun 32 land.

– Vi ser en stor framgang i mange land, men denne suksessen er skjør, sier WHO-ekspert og avdelingsleder Rüdiger Krech.

Rapporten, som ikke omfatter bruk av el-sigaretter, viser at 36,7 prosent av alle menn og 7,8 prosent av alle kvinner, fortsatt brukte tobakksprodukter i fjor.

Enda mer bekymringsfullt er det at 38 millioner tenåringer mellom 13 og 15 år bruker tobakk. Det utgjør 10 prosent av all ungdom i denne aldersgruppen.

Europa er den regionen i verden der flest kvinner bruker tobakk, hele 18 prosent, ifølge rapporten.